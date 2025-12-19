Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară la Atena pe ”OPAP Arena” în etapa cu numărul 6 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League.



La capătul celor 90 de minute, gazdele au obținut toate cele trei puncte și au eliminat-o pe Craiova din Europa după două goluri marcate în minutele 90+8 și 90+15.

Statisticienii au dat verdictul despre Universitatea Craiova imediat după meciul de coșmar de la Atena: ”Incredibil!”

Experții de la Football Meets Data au scris imediat după fluierul de final al confruntării de la Atena că Universitatea Craiova a pierdut în mod miraculos un loc în primele 24 după eșecul neașteptat cu AEK.

”Dramă INCREDIBILĂ la Atena, unde Universitatea Craiova pierde un loc în primele 24 în minutul 105!



Echipa a fost în avantaj până în minutul 98, dar a rămas în cele din urmă cu mâna goală! Sigma Olomouc intră în primele 24 ca urmare a acestui deznodământ!



Scene incredibile!”, a scris Football Meets Data într-o postare publicată pe Twitter/X.