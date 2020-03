Un super fotbalist de la Manchester City e de acord ca Liverpool sa primeasca titlul! "Asa e fair-play"

Jucatorul "cetatenilor" crede ca ar fi corect ca Liverpool sa fie desemnata campioana.

Raspandirea in ritm alert a virusului provenit din China a dus la suspendare tuturor campionatelor europene de fotbal, mai putin cel din Belarus. Astfel, in Premier League, precum si in celelalte campionate, oficialii cauta solutii pentru a incheia sezonul curent sau pentru a determina cine sa fie desemnata campioana.

Gundogan crede ca in situatia in care nu se vor putea juca toate meciurile ramase in Premier League, Liverpool ar trebui sa fie desemnata campioana. "As fi de acord, trebuie sa fii fair-play", a spus Gundogan pentru zdf.de. Liverpool e lider in campionat, cu 82 de puncte, cu 25 de puncte mai mult decat Manchester City, ocupanta pozitiei secunde.

De asemenea, mijlocasul a spus ca e de acord cu o reducere salariala pentru a ajuta clubul sa depaseasca aceasta perioada.