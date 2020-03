Razboi total in Premier League! Cluburile de top vor sa o impiedice pe City sa joace in UCL! Decizia echipelor printre care se numara Liverpool, United, Arsenal si Chelsea

Echipele incearca sa o opreasca participarea echipei lui Guardiola in UCL.

Manchester City a primit interdictia de a mai participa in Champions League in urmatoarele doua sezoane din partea UEFA, pentru incalcarea fair-play-ului financiar. Englezii au cotestat decizia la TAS si spera sa poate juca in cea mai importanta competitie europeana dintre cluburi.

Cluburile de top din Premier League incearca sa o opreasca pe City din a juca in Champions League in sezonul viitor. Acestea au cerut ca "cetatenilor" sa nu le se permita participarea in competitiile europene in timp ce apelul este in curs. Astfel, conform Sportsmail, toate celelalte echipele din top 10, cu exceptia lui Sheffield United, s-au adresat TAS, care va lua decizia in cazul apelului celor de la City impotria interdictiei primite de la UEFA.

Cluburile, printre care se numara si Liverpool, Manchester United, Arsenal si Chelsea au luat legatura cu aceeasi firma de avocatura, aceasta adresandu-se Tribunalului de Arbitras Sportiv.