Meciul se îndrepta către un rezultat de egalitate, dar arbitrul a acordat un penalty pentru greci după un fault comis de Lyes Houri asupra lui Domagoj Vida. AEK a câștigat toate cele trei puncte, iar Craiova a încheiat pe locul 25.



De cealaltă parte, AEK a ajuns pe locul trei și va juca direct în optimile Conference League. Oltenii ținteau un loc în zona 9-24, pentru a juca în play-off-ul optimilor, dar ghinionul a făcut ca echipa lui Coelho să fie eliminată de pe acum.



Marios Iliopoulos, acționarul lui AEK Atena, după meciul cu Craiova



Partida dramatică de la Atena l-a impresionat pe Marios Iliopoulos, acționarul majoritar al lui AEK Atena, care a avut doar cuvinte de laudă la adresa echipei sale. După meci, acesta a coborât pe gazon și a sărbătorit alături de jucătorii săi.



„Suntem foarte fericiți, dar nu este vorba doar despre ceea ce a făcut AEK. O să vedeți și alte lucruri legate de echipă, goluri și surprize. AEK a făcut multe lucruri. Ștacheta este jos, nu sunt necesare cuvinte mari.



Seara a fost șocantă, dar e un șoc pe care poți să-l trăiești doar pe teren. Astăzi, jucătorii și antrenorul au fost protagoniștii. Este o mare surpriză pentru mulți, pentru mine nu este.



Universul a decis că vom câștiga, dar a făcut-o cu suspans. Pentru a crea această tensiune enormă, dar și bucuria care vine după un suspans enorm”, a transmis Marios Iliopoulos, potrivit gazzetta.gr.



AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2. Dramă pentru olteni



Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 30, Alexandru Cicâldău a dus scorul la 2-0 după o oră de (minutul 59). La șase minute, Domagoj Vida a micșorat diferența, iar în minutele suplimentare, AEK Atena a dat o dublă lovitură.



Mai întâi, grecii au restabilit egalitatea prin Dereck Kutesa, iar în minutul 90+15 au primit un penalty după intervenția VAR. Luka Jovic a bătut impecabil și a adus victoria lui AEK, eliminându-i pe olteni.

