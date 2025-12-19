Presa din Grecia exultă după un final de meci interzis cardiacilor, catalogând victoria drept o mostră de caracter a trupei lui Marko Nikolic.



Oltenii au avut calificarea în mână, dar s-au prăbușit inexplicabil în prelungiri. Jurnaliștii eleni nu au ratat ocazia de a lăuda spiritul de luptă al „vulturilor”, care au refuzat să cedeze chiar și atunci când situația părea compromisă. Vasilis Balatsos a descris plastic desfășurarea evenimentelor, punând accent pe dramatismul minutelor de final, 90+8 și 90+15, momentele în care Kutesa și Jovic au îngenuncheat Craiova.



„O AEK formidabilă și teribilă”



Entuziasmul este la cote maxime la Atena, mai ales că acest succes dramatic trimite echipa direct în optimile Conference League, evitând barajul. Presa elenă a scris pe larg despre modul în care AEK a reușit să întoarcă soarta partidei, subliniind inspirația jucătorilor în momentele critice.



„O AEK magică, răsturnare de scor și victorie pentru «Unirea», care cu două goluri în prelungiri o învinge pe Craiova și se califică de pe locul 3 în optimile Conference League. O AEK formidabilă și teribilă, cu golul lui Kutesa în minutul 90+8 și al lui Jovic în 90+15, a reușit o revenire epică, impunându-se cu 3-2 și obținând biletele pentru «optimi». Echipa lui Marko Nikolic nu doar că nu a cedat când s-a văzut condusă de români cu 2-0, dar a realizat una dintre cele mai mari reveniri, sărbătorind o victorie uriașă”, au scris grecii de la Gazzetta.



Kutesa, eroul cu „bagheta magică”



Pe lângă Jovic, care a transformat penalty-ul decisiv, laudele s-au îndreptat și către Derek Kutesa.



„AEK avea nevoie de o... magie pentru a se califica în «16»-imile Ligii Conference, iar Derek Kutesa și-a scos încă o dată «bagheta» atunci când echipa avea nevoie de el. În minutul 90+8, Eliasson a centrat din dreapta, iar elvețianul, cu o lovitură de cap plonjată, a egalat scorul la 2-2 și a obținut un loc în primele 8 echipe ale fazei ligii. Ca de obicei, extrema a sărbătorit cu clasica sa... baghetă magică în stil Harry Potter”, au mai scris grecii.

