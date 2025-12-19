Rayo Vallecano s-a impus cu 3-0 într-un meci din runda a șasea din faza ligii de Conference League. Golurile echipei din Spania au fost marcat de Florian Lejeune 33', Gerard Gumbau 66', Alfonso Espino 83'.

Rațiu a fost titular și a jucat pe poziția de mijlocaș dreapta în această partidă contra echipei din Kosovo.



Nota surprinzătoare primită de Andrei Rațiu!



Andrei Rațiu a mai jucat în această poziție, pentru că este avantajat de viteza și de calitatea sa în atac, dar de această dată nu a surprins în vreun fel, iar remarcații au fost mai degrabă colegii săi din apărare.

Jucătorul român a fost notat de portalul Sofascore cu 6,3, având nota cea mai mică dintre titularii aleși de Inigo Perez pentru această partidă din cupele europene.

Omul meciului a fost desemnat Florian Lejeune, care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă din postura de fundaș central, într-un meci în care echipa sa nu a primit gol.

Andrei Rațiu are un gol și o pasă de gol în 23 de meciuri pentru echipa din La Liga.

Fundașul dreapta este cotat la 18 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermark.com.

