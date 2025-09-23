Aston Villa nu are bani la dispoziție pentru transferuri

Aston Villa, club deținut de V Sports, un holding care îi are ca acționari pe miliardarii Nassef Sawiris (Egipt) și Wesley Edens (SUA) și fondul de investiții american Atairos, trece prin dificultăți financiare, motiv pentru care care celebrul director sportiv Monchi nu a putut să cheltuie decât 30 de milioane de euro pe transferuri, în această vară.

Clubul din Birmingham are o marjă foarte mică de încadrare în regula fair-play-ului financiar, pentru că are un lot cu jucători cu salarii foarte mari, de aceea a plătit doar pentru transferurile lui Evann Guessand (Nice / 30 mil. euro) și Marco Bizot (Brest / 500.000 de euro), reușind să-l aducă liber de contract pe Victor Lindelof (Manchester United) și să-i împrumute pe Harvey Elliott (Liverpool) și Jadon Sancho (Manchester United).



Monchi a fost acuzat de fani pentru campania anostă de transferuri, dar și pentru că "The Villans" au început mai greu sezonul, ocupând poziția a 18-a în clasamentul din Premier League, fiind eliminată în turul al treilea al EFL Cup (1-1, 2-4 d.l.d. cu Brentford) și va debuta în faza ligii în Europa League contra celor de la Bologna (25 septembrie). Conform presei engleze de sport, acesta se poate întoarce la Sevilla, dar are oferte și din partea cluburilor Fenerbahce, Newcastle United sau Manchester United.

Monchi e considerat unul dintre cei mai buni directori sportivi din istorie



Ramon Rodriguez Verdejo (56 ani), cunoscut ca "Monchi", a fost portar la FC Sevilla, între 1990 si 1999. După ce s-a lăsat e fotbal, el a devenit director sportiv al clubului, într-un moment greu, când Sevilla retrogradase în Segunda Division și avea serioase probleme financiare.



Începand cu anul 2000, el a reformat academia clubului andaluz și a pus la punct un sistem foarte eficient de scouting. Noile măsuri au dus la promovarea în echipa de seniori a unor fotbaliști valoroși, precum Diego Capel, Alberto Moreno, Jesus Navas, Antonio Puerta, Sergio Ramos sau Jose Antonio Reyes, dar și la transferurile lui Adriano, Dani Alves, Julio Baptista, Federico Fazio, Seydou Keita și Ivan Rakitici. Vânzările lor au bagat in conturile clubului peste 200 de milioane de euro și au ajutat la câștigarea a 11 trofee, dintre care 7 Cupa UEFA/Europa League.



După ce Sevilla a devenit unul dintre cele mai puternice cluburi din Spania și din Europa, Monchi a avut o experiență de aproape două sezoane la AS Roma, între 2017 si 2019, unde a reformat lotul și modul de lucru în cadrul clubului (semifinale Champion League + locul 3 în Serie A). Pe 17 martie 2019, Monchi s-a intors la clubul andaluz, deși mai avea oferte din Spania, Franța și Anglia, cea mai serioasă fiind de la Arsenal, care îi oferea un salariu uriaș.



În iunie 2023, ibericul a devenit director sportiv la Aston Villa, reușind împreună cu managerul Unai Emery să ducă în premieră echipa în Champions League (sferturi de finală, sezon 2024-2025), să termine pe locul al patrulea în Premier League și să atingă semifinalele Conference League și FA Cup.



Foto - Getty Images

