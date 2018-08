Monchi aduce un campion mondial la Roma! Cine este mijlocasul din La Liga care vine pe Olimpico

AS Roma mai da o lovitura pe piata transferurilor dupa ce au reusit sa-i aduca pe Santon si Pastore.

Romanii isi intaresc linia de mijloc si aduc un campion mondial pe Stadio Olimpico. Este vorba despre francezul Steven Nzonzi. Pentru Nzonzi s-au platit 30 de milioane de Euro plus alte doua milioane ca bonusuri.

Francezul avea contract cu Sevilla pana in 2020, formatie la care a ajuns in anul 2015 cand a fost cumparat de la Stoke chiar de actualul director sportiv al lui AS Roma, Monchi.



In tricoul celor de la Sevilla, Nzonzi a strans 90 de meciuri oficiale reusind sa inscrie in 6 randuri. Nzonzi este crescut de cei de la Amiens si a mai evoluat in trecut pentru Blackburn Rovers.