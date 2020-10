Sevilla, interes pentru un jucator roman: "Monchi m-a sunat sa ma intrebe despre el!" Anuntul agentului

Radu Dragusin (18 ani) este unul dintre cei mai promitatori tineri jucatori din Romania.

Fundasul de 18 ani care evolueaza pentru echipa U23 a lui Juventus a intrat in atentia Sevillei, unul dintre cele mai importante cluburi din Europa.

Florin Manea, impresarul lui Dragusin a dezvaluit ca Monchi, directorul sportiv al Sevillei, s-a interesat de fotbalistul roman. Cu toate astea, agentul jucatorului a marturisit ca Radu se afla in negocieri avansate pentru a-si prelungi contractul cu Juventus.

"Am vorbit cu Monchi in urma cu doua zile (n.r directorul sportiv al Sevillei), m-a sunat sa ma intrebe cateva lucruri despre el. E un interes general.

Are contract cu Juventus inca un an, suntem in discutii sa isi prelungeasca intelegerea cu ei. In ianuarie el poate semna liber, dar suntem in discutii foarte avansate cu Juventus", a spus Florin Manea pentru Digi Sport.

Radu Dragusin, cotat la 25 000 de euro conform Transfermarkt a plecat de la Regal Bucuresti U19 la Juventus U17 in 2018. Pentru transferul sau, italienii au platit 250 000 de euro.

Fundasul a strans 49 de de mecuri in total pentru echipele de juniori ale lui Juventus, a inscris 5 goluri si a oferit un assist.