Maldini va semna cu Fenerbahce, dacă Hakan Safi va fi ales președinte

Paolo Maldini se află în discuții pentru preluarea funcției de director sportiv la Fenerbahce. Acesta a publicat fotografii cu Hakan Safi, candidat la președinția clubului turc, pe care l-a caracterizat ca "o minte puternică pasionată de fotbal, un lider pasionat și, cel mai important, un prieten adevărat. Am avut discuții minunate despre fotbal și sunt sigur că vom continua să împărtășim multe alte momente împreună în viitor". În ultimii doi ani, legenda lui AC Milan a fost în discuții cu Manchester United, Al Ittihad și Newcastle United.

Safi este un fost membru al consiliului de administrație al Fenerbahce SK și deține Safi Holding, care operează în sectoarele logisticii, managementului portuar și maritim. Acesta candidează la șefia clubul turc și din programul său fac parte aducerea lui Maldini, dar și transferul unor vedete, printre care Mason Greenwood (Ol. Marseille) și Rafael Leao (AC Milan).

Cel de-al 92-lea Congres Extraordinar al Clubului Sportiv Fenerbahce este planificat să aibă loc în perioada 6-7 iunie 2026, iar candidații oficiali sunt miliardarii Aziz Yildirim (fost președinte între 1998 și 2018 / în mandatul său s-au câștigat 92 de trofee, dar arestat după un scandal cu meciuri aranjate) și Hakan Safi.

A fost concediat de AC Milan, în 2023

Fostul căpitan al lui AC Milan, Paolo Maldini a fost demis din funcția de director sportiv în luna iunie 2023. AC Milan avea așteptări mari pentru acel sezon, mai ales că în anul competițional 2021-2022 a reușit să câștige Serie A.

Însă, echipa de pe San Siro nu a putut ține pasul cu Napoli și a terminat pe locul 4, ultimul care a dus automat în grupele UEFA Champions League, în spatele lui Lazio și a rivalei Inter Milano. În consecință, conducerea lui AC Milan l-a concediat pe Paolo Maldini din rolul de director sportiv, funcție pe care o exercită din vara lui 2019, spre stupefacția fanilor.

Paolo Maldini (57 de ani) a jucat întreaga carieră de fotbalist profesionist la AC Milan, din 1985 până în 2009, și este considerat o legendă a lombarzilor. Și-a trecut în palmares cinci trofee UEFA Champions League, un Campionat Mondial al Cluburilor, două Cupe Intercontinentale, patru Supercupe ale Europei, șapte titluri în Serie A, o Cupă a Italiei și cinci Supercupe ale Italiei. Este și acționar al clubului Miami FC.

