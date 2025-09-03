Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.



Cel mai scump transfer a fost cel al lui Alexander Isak, pentru care a plătit 145 de milioane de euro. În ultima zi de mercato, campioana Angliei și a cedat un jucător la o altă grupare din Premier League.



Este vorba despre Harvey Elliott (22 de ani), mijlocașul care a beneficiat de încredere atât din partea lui Jurgen Klopp, cât și din partea lui Arne Slot în ultimii ani. Acum, conducerea lui Liverpool a preferat să-l trimită la o echipă la care poate prinde mai multe minute.



Liverpool l-a trimis pe Havery Elliott la Aston Villa



Elliott a fost împrumutat, până la finalul acestui sezon, la Aston Villa, echipă care a dat mai multe lovituri pe finalul perioadei de mercato, printre care Jadon Sancho sau Victor Lindelof. Dacă va bifa un anumit număr de meciuri, Elliott va fi transferat definitiv de Villa.



”Aston Villa este încântată să anunțe transferul lui Harvey Elliott de la Liverpool. Jucătorul de 22 de ani a ajuns al club, inițial, sub formî de împrumut pentr un sezon, cu obligația de transfer definitiv condiționată de meciurile jucate”, a transmis Aston Villa, pe site-ul oficial.



În acest sezon, Elliott a strâns un total de șapte minute pentru Liverpool, în două meciuri. A evoluat într-un meci din Premier League, cu Newcastle, când a fost trimis în joc pe finalul partidei, dar și în Supecupa Angliei cu Crystal Palace, pierdută de ”cormorani” la penalty-uri.



A plecat de la Liverpool și a rostit cu tărie: ”E visul tuturor să joace aici, abia aștept să încep”



”În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor pentru că au făcut posibil acest lucru. Să joci pentru un club uriaș precum Aston Villa este visul oricărui copil.



Sunt foarte fericit că totul s-a finalizat acum și abia aștept să încep. Pentru mine, acum e vorba de a face pasul înainte ca jucător.



Singura cale de a face asta este să joc meciuri, iar nu există un loc mai bun pentru asta decât aici, mai ales cu antrenorul, filosofia lui, modul în care joacă și încrederea pe care o are în jucătorii tineri”, a spus Elliot.

