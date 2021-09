La ce s-a uitat arbitrul?! Intrarea criminală, sancționată doar cu cartonaș galben, care face înconjurul lumii 

Meciul dintre Luton și Swansea, 3-3, a fost unul care a adus cea mai controversată fază a etapei. În minutul 28, Henri Lansbury, mijlocașul lui Luton a fost protagonistul unei intrări criminale la Ryan Manning.

Mijlocașul l-a secerat pe fundașul lui Swansea, la scorul de 3-0 pentru echipa sa, în timp ce Manning se îndrepta spre linia de margine, cu balonul. Fără a avea vreo intenție să lovească mingea, Lansbury a „șutat” în piciorul fundașului.

Decision: Yellow card...????⚠

Thoughts on this incident in the dramatic Championship clash between Luton Town and Swansea City? ????pic.twitter.com/DAz3BrZYYX