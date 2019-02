Incident bizar in Championship! I s-a facut rau pe banca si a fost dus la spital! Ce s-a intamplat!

Atacantul lui Leeds United, Jack Clarke, a fost transportat la spital.

Evenimentul a avut loc in timpul meciului Middlesbrough - Leeds United, incheiat la egalitate, scor 1-1. Jack Clarke a fost inlocuit la pauza de Marcelo Bielsa, iar la scurt timp i s-a facut rau pe banca.

Fotbalistul a avut nevoie de ingrijiri medicale, iar doctorii i-au pus chiar o masca de oxigen. Ulterior, medicii au decis ca este mai bine pentru Clarke sa fie transportat la spital, pentru verificari suplimentare.

Leeds United a egalat in minutul 90+12 si a salvat un punct foarte important in lupta pentru promovarea in Premier League. La sfarsitul meciului, Bielsa a spus ca jucatorul sau s-a simtit mult mai bine dupa ce a fost transportat la spital.

"Ce stim este canu se simtea foarte bine. Nu stim inca motivul, dar cand a fost dus la vestiare, se simtea mai bine. A fost transportat la spital pentru analize suplimentare", a spus Marcelo Bielsa la finalul meciului.

Ulterior, Leeds United a transmis un comunicat oficial: "Jack Clarke s-a simtit rau in timpul reprizei secunde din meciul cu Middlesbrough si a primit ingrijiri medicale. Jucatorul este constient si se afla la spital alaturi de medicul echipei. Clubul Leeds United le multumeste medicilor ambelor echipe pentru modul in care au actionat", au scris englezii pe site-ul oficial.