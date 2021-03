Pas gresit pentru Romania pe drumul spre Cupa Mondiala! Infrangere cu Rusia in primul meci din Rugby Europe Championship

Reprezentativa Romaniei a debutat cu stangul in editia 2021 a Rugby Europe Championship, dupa ce a fost invinsa de echipa Rusiei cu scorul de 18-13 (6-10), sambata, la Soci, in meciul de debut al competitiei.

Rusia a castigat astfel prima editie a Cupei Kiseleff. Trofeul, acordat in onoarea contelui rus Pavel Kiseleff, este pus in joc din acest an in toate meciurile directe internationale, disputate la nivel de seniori intre cele doua tari, mai putin cele ce au loc la Cupa Mondiala si in play-off-ul de calificare la aceasta competitie. Trofeul este transmisibil.

''Stejarii'' au fost dominati de rusi in acest meci, in care au avut o scurta perioada buna in prima repriza. Romania a facut multe greseli, care au dus la lovituri de penalitate, victoria gazdelor fiind adusa de acestea.

Rusia a marcat prima, dintr-o lovitura de pedeapsa (3-0), dar a urmat un moment bun al echipei Romaniei, cu un eseu reusit de Antonescu, transformat de Vlaicu. Acesta a reusit apoi sa fructifice si o lovitura de penalitate, care a dus scorul la 10-3 pentru ''stejari''.

Rusia a pus presiune constanta si i-a impins pe jucatorii romani sa greseasca de multe ori. Romania a intrat totusi la pauza in avantaj (10-6), dupa ce a rezistat pe finalul prime reprize. In partea secunda, Rusia a fost de neoprit si a intors scorul, desprinzandu-se la 18-10. Vlaicu a mai adaugat trei puncte in dreptul Romaniei pe tabela (18-13), dar nu au reusit mai mult.

Toate punctele Rusiei au fost inscrise de Ramil Gaisin, din sase lovituri de penalitate (a ratat alte doua). Pentru Romania, Marius Antonescu a marcat un eseu, iar Florin Vlaicu a contribuit cu o transformare si doua lovituri de pedeapsa. Potrivit site-ului FRR, Vlaicu a depasit 1.000 de puncte marcate in cariera (1.005).

Romania a jucat finalul in inferioritate numerica, dupa ce Motoc a primit cartonas galben in min. 71.

In urmatorul sau meci din Rugby Europe Championship 2021, care conteaza si in calificarile pentru Cupa Mondiala din 2023, Romania va intalni Portugalia pe 13 martie, in deplasare.

