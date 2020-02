OFICIAL | Din Premier League a ajuns sa se bata la retrogradare in Championship! Unul dintre cei mai talentati jucatori romani a semnat cu un club de traditie din Liga a 2-a din Anglia

Un jucator roman s-a transferat in Championship.

Mijlocasul roman, Alex Dobre (21 de ani), s-a transferat de la Bournemouth la Wigan Athletic in Liga a 2-a din Anglia. Anutul a fost facut oficial, iar jucatorul se va lupta pentru evitarea retrogradarii in Liga a 3-a engleza. Wigan ocupa in acest moment locul 22 din 24 in Championship cu 26 de puncte dupa 29 de meciuri. Dobre a fost imprumutat pana la finalul sezonului. Acesta a mai fost imprumutat la Bury, Rochdale si Yeovil Town si este cotat la 50 de mii de euro pe transfermarkt.com.