TRAGEDIE IN FOTBAL! DRAMA unui jucator din Championship! Si-a pierdut fetita de doar 2 ani 

Benik Afobe (26 ani) a anuntat moartea fetitei sale, Amora, de doar 2 ani, din cauza unei infectii grave. Fostul jucator al lui Arsenal si-a dus fetita la spital, vineri seara, dupa ce a dezvoltat o infectie in mod neasteptat, infectie care a generat numeroase complicatii care au dus la decesul fetitei.

Afobe a emis un comunicat in care a anuntat oficial tragica veste.

"Cu o inima indurereata, familia Afobe a confirmat astazi vestile ingrozitoare, conform carora primul lor copil, fetita lor iubita, Amora, 2 ani, a decedat vineri seara.

Amora a fost dusa la spital pentru tratament, dupa ce a dezvoltat o infectie graca. Din nefericire, a suferit numeroase complicatii si in ciuda efortului supraomenesc al doctorilor, Amora a decedat in pace, cu iubirea familiei alaturi de ea.

Intreaga familie este devastata si cu inima franta, iar cerinta lor este sa le fie respectata intimitatea in aceste momente extrem de dificile", scrie comunicatul de pe pagina lui Afobe.

Jucatorul lui Leicester a purtat un tricou pe care avea scris mesajul: "Benik, suntem alaturi de tine, frate!", iar dupa meci, Maddison a scris un mesaj pe pagina oficiala de Twitter.

"Benik Afobe, cuvintele sau mesajul de pe tricoul meu nu vor fi niciodata de ajuns, dar vreau sa stii ca eu, Leicester si lumea fotbalului suntem aici pentru tine si familia ta. Ramai puternic in astfel de momente, frate", a scris Maddison.

Benik Afobe, no words or messages on my shirt will ever be enough but just want you to know Me, Leicester city and the footballing world are here for you and your family. Stay strong at this heartbreaking time brother. pic.twitter.com/S0JCLkVxv6