Victorie istorica pentru Brentford! Echipa se intoarce in Premier League dupa 74 de ani si va incasa 180 de milioane de euro! Imagini fabuloase

Victoria impotriva lui Swansea din playoff, 2-0, i-a asigurat calificarea lui Brentford in Premier League. Toney a deschis scorul din penalty, in minutul 10, iar Marcondes a marit avantajul in minutul 20, stabilind si scorul final. Oaspetii au ramas in 10 oameni din minutul 65, cand Fulton a vazut cartonasul rosu.

Victoria si promovarea in Premier League ii vor aduce lui Brentford 180 de milioane de euro, anunta BBC.

