Kevin De Bruyne si-a prelungit contractul cu Manchester City! Pe ce perioada va ramane fotbalistul belgian in Anglia

Jucatorul belgian este unul dintre cei mai buni si constanti fotbalisti ai lumii, iar intelegerea noua cu Manchester City este o veste foarte buna pentru englezi.

Versatilul mijlocas mai avea doi ani de contract cu City, dar oficialii trupei de pe Etihad au vrut sa se asigure ca nu-l vor pierde pe belgianul care a fost transferat de gruparea engleza in urma cu sase ani, cand a fost luat de la Wolfsburg, contra sumei de 76 milioane euro.

"Eu si Pep vedem fotbalul in acelasi fel. Am o relatie extraordinara cu managerul si asta e foarte important pentru mine, pentru ca avem aceleasi obiective. Din 2015, m-am simtit ca acasa aici, niciodata n-am fost mai fericit! Ii iubesc pe suporteri, familia mea s-a stabilit in Manchester si jocul meu a progresat foarte mult. Acest club imi ofera totul si decizia era una normala", a spus De Bruyne, citat de Goal.com

Mijlocasul a semnat o noua intelegere care va fi valabila pana in 2025, cand va avea 33 de ani. De la venirea sa pe Etihad Stadium, De Bruyne a strans 65 de goluri si 105 pase de gol in 255 de partide jucate in toate competitiile. La capitolul torfee, belgianul si-a imbogatit palmaresul cu doua titluri de campion, o Cupa a Angliei si patru Cupe ale Ligii Angliei.

⚠️ DEFENDERS BEWARE ⚠️ We're thrilled to announce @DeBruyneKev has signed a contract extension until 2025! ⚡️ Tap to read the full story ⬇️ ???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) April 7, 2021