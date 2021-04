Aguero ar putea sa o "tradeze" pe Manchester City! La ce rivala ar putea ajunge atacantul argentinian

Manchester City a anuntat ca la finalul sezonului Aguero va pleca de la echipa, contractul acestuia ajungand la final.

Argentinianul este unul dintre cei mai buni si importanti fotbalisti din ultimii 10 de la Manchester City, insa clubul englez nu va mai continua colaborarea cu jucatorul. Barcelona pare ca se afla in pole-position pentru semnatura lui Aguero, dar jurnalistii spanioli nu exclud nici o revenire la Atletico sau o trecere in Serie A, la Juventus.

Totusi, Chelsea a intrat in cursa echipelor interesate de serviciile lui Aguero. Acesta ar putea fi tentat sa ramana in campionatul englez pentru a mai urca in topul celor mai "emblematici" jucatori din istoria Premier League, noteaza Mundo Deportivo. In prezent, Aguero are 181 de goluri marcate in campionatul britanic si este la sase reusite in spatele lui Andy Cole. 27 de reusite il despart pe argentinian de fostul rival de la Manchester United, Wayne Rooney.



Daca s-ar realiza transferul, un jucator embleatic al lui City ar ajunge pe Stamford Bridge, dupa ce, in sezonul 2014-2015, Frank Lamaprd, legendarul mijlocas al lui Chelsea, a jucat pentru "cetateni".