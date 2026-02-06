Romagnoli se antrenează singur la Formello

Alessio Romagnoli și-a luat la revedere de la fanii lui Lazio la meciul cu Lecce (24 ianuarie), pentru că trebuia să se transfere la Al Sadd, clubul antrenat de Roberto Mancini în Qatar. Transferul a picat, după ce cluburile s-au tatonat în negocieri până când perioada de transferuri s-a încheiat.



Stoperul mai are contract până în 2027, iar Enzo Raiola, impresarul jucătorului, spune că Lazio are restanțe salariale de trei luni de zile, dar îi ceruse să renunțe la bani pentru a facilita negocierile cu Al Sadd. Ulterior, reînnoirea contractului a intrat în impas, din cauză că fotbalistul a cerut o sumă mărită față de negocierea inițială și a renunțat să mai vină la antrenamente, prezentând un certificat medical din care reieșea că suferă de stres psihologic.

O colaborare pare să iasă din discuție, urmând ca jucătorul să schimbe echipa, cel mai probabil, în vara viitoare. În aceste condiții, Romagnoli, care era considerat unul dintre jucătorii de bază din defensiva lui Maurizio Sarri, a ajuns să se antreneze singur în cantonamentul de la Formello, în timp ce colegii săi se pregătesc pentru importantele meciuri cu Juventus (8 februarie / Serie A) și Bologna (11 februarie / Coppa Italia).



E un jucător crescut de rivala AS Roma

Alessio Romagnoli (31 de ani) este născut la Anzio (regiunea Lazio) și s-a format la juniorii lui AS Roma (2003-2012). La nivel de seniori a evoluat pentru AS Roma (2012-2014), Sampdoria (2014-2015 / împrumutat), AC Milan (2015-2022) și Lazio (2022-2025).



Are 13 selecții și 2 goluri pentru Italia, iar în palmares are Serie A (2021-2022), Supercoppa Italiana (2016) și trei finale de Coppa Italia (2012-2013, 2015-2016, 2017-2018). Poate acoperi ambele posturi din centrul apărării și este cotat la 7 milioane de euro.



Foto - Getty Images

