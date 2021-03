BREAKING NEWS! Manchester City a facut ANUNTUL OFICIAL: Aguero PLEACA din vara de la club! Seicii milionari ii fac STATUIE

Sergio Aguero (32 ani) se desparte de Manchester City dupa 10 ani!

Atacantul care a scris istorie in tricoul 'cetatenilor' va pleca din Premier League, iar in vara va avea parte de un tribut din partea oficialilor clubului, dupa cum a dezvaluit chiar Khaldoon Al Mubarak pentru site-ul oficial.

"Contributia lui Sergio la Manchester City in ultimul deceniu nu poate fi exagerata. Legenda sa va fi intiparita, fara dubiu, in memoria celor care iubesc clubul, si chiar si in memoria celor care iubesc fotbalul.

Nu e momentul inca pentru despartiri si discursuri, mai sunt multe de obtinut in timpul ramas alaturi de Sergio, suntem nerabdatori sa vedem contributiile pe care le va mai avea si provocarile pe care le va accepta.

Intre timp, am placerea sa anunt ca vom angaja un artist pentru a-i crea o statuie care va ramane la stadion si suntem nerabdatori sa ii organizam o ceremonie de despartire potrivita", a spus Al Mubarak.

Aguero a reactionat si el, postand o scrisoare oficiala in care anunta decizia de a pleca de la Manchester City.

"Cand un ciclu ajunge la final, se nasc multe senzatii. Raman cu o satisfactie mare si mandrie pentru ca am jucat zece sezoane la Manchester City - neobisnuit pentru un jucator profesionist in zilele noastre.

Zece sezoane cu reusite majore, de-a lungul carora am putut deveni marcatorul all-time si am reusit sa leg o relatie indestructibila cu cei care iubesc clubul.

Voi continua sa dau tot ce am mai bun pana la finalul sezonului, pentru a castiga mai multe titluri si a le aduce bucurie fanilor. Apoi, noi provocari urmeaza pentru mine, sunt pregatit pentru asta si sa le fac fata cu aceeasi pasiune si acelasi profesionalism pe care le-am aratat", a scris Aguero.

348 de meciuri, 257 de goluri si 73 de assist-uri sunt cifrele incredibile ale lui Aguero in tricoul lui Manchester City.