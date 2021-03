Zidane a pus ochii pe un fotbalist de la Manchester City! "Danseaza pe teren si nu pierde mingea!" Cine este jucatorul dorit la Real Madrid 

Zinedine Zidane a pus ochii pe unul dintre fotbalistii lui Pep Guardiola.

Real Madrid il urmareste de mai multa vreme pe Riyad Mahrez, jucator cotat la 48 de milioane de euro potrivit site-ului transfermarkt.com. Acum, insa, antrenorul 'galacticilor' le-a transmis sefilor sai ca isi doreste ca fotbalistul sa ajunga in lotul sau.

Conform jurnalistilor de la FootMercato, Mahrez este prioritatea lui Zidane in urmatoarea perioada de mercato. Contractul algerianului cu Manchester City este valabil pana in vara anului 2023 si, cel mai probabil, oficialii englezilor nu-l vor lasa sa plece foarte usor.

Pep Guardiola l-a laudat recent pe Mahrez, care a reusit in acest sezon 7 goluri si 4 assist-uri in cele 22 de aparitii.

"Mahrez a jucat exceptional in ultimele partide. E un fotbalist cu calitati speciale. E un fotbalist care danseaza pe teren si nu pierde mingea. Mahrez are mereu pase decisive, ceea ce e esential pentru jocul echipei noastre", a declarat Guardiola.

Fotbalistul in varsta de 30 de ani a ajuns la City in 2018, dupa transferul de la Leicester, in schimbul a 67,8 milioane de euro.