De la ce ore joacă Sorana Cîrstea și Emma Răducanu vineri, la Transylvania Open, în direct la Pro Arena și pe VOYO.

Transylvania Open 2026Tenis WTASorana Cirsteaemma raducanuTransylvania Open
Sorana Cîrstea

A șasea zi de competiție la Transylvania Open propune două dueluri cu sportive din Ucraina pentru Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) și Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA), care și-au respectat statutele de capi de serie.

Programul zilei va începe la ora 15, cu a doua semifinală a probei de dublu, după ce prima s-a jucat de la aceeași oră cu duelul spectaculos dintre Sorana Cîrstea și Anastasia Potapova.

Sorana Cîrstea, duel imprevizibil în semifinale, cu o jucătoare venită din calificări

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au pierdut în tiebreak în fața chinezoaicelor Xinyu Wang și Saisai Zheng, prin urmare toate privirile vor fi ațintite asupra probei individuale, unde Sorana Cîrstea va încerca să dea totul pentru câștigarea trofeului.

Pentru a ajunge la performanța despre care a spus că „i-ar încununa toată carieră,” Sorana Cîrstea trebuie să treacă de ucraineanca Daria Snigur (23 de ani, 144 WTA), o sportivă ajunsă pe tablou din calificări și care i-a administrat un 6-1, 6-0 româncei Jaqueline Cristian, în optimile de finală. În sferturi, Snigur a semnat și o revenire impresionantă, trecând de Yuan cu o revenire de la 0-1 la seturi, scor 4-6, 6-0, 7-5.

Programul zilei de vineri, 6 februarie, la Transylvania Open

Terenul central, de la ora 15:00, în direct la Pro Arena și VOYO

  • [3] K. Rakhimova (UZB) / S. Sorribes Tormo (ESP) vs V. Erjavec (SLO) / T. Rakotomanga Rajaonah (FRA) 
  • după 17:00 - [1] Emma Răducanu (GBR) vs Oleksandra Oliynykova (UKR) 
  • după 18:00 - [3] Sorana Cîrstea (ROU) vs [Q] Daria Snigur (UKR)

Emma Răducanu, meci cu jucătoarea care a surprins la Transylvania Open

Nici Emma Răducanu nu se va putea relaxa prea tare înainte de semifinala de la Cluj-Napoca.

Adversara sa, Oleksandra Oliynykova (25 de ani, 91 WTA) are un stil atipic de tenis și recurge des la mingi boltite, prin care ar putea să o epuizeze fizic pe sportiva britanică.

Principala favorită la câștigarea trofeului de la Cluj-Napoca va ieși pe teren după ora 17:00, iar meciul Soranei Cîrstea va începe la scurt timp după încheierea duelului dintre Răducanu și Oliynykova.

Emma Răducanu

  • Emma raducanu transylvania open cluj napoca
Emma raducanu 050226 u5m
Emma raducanu 0101226
