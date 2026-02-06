Metz - Lille, astăzi, de la 21:45, în exclusivitate pe VOYO. Echipele probabile + Toate informațiile despre meci

A șasea zi de competiție la Transylvania Open propune două dueluri cu sportive din Ucraina pentru Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) și Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA), care și-au respectat statutele de capi de serie.

Programul zilei va începe la ora 15, cu a doua semifinală a probei de dublu, după ce prima s-a jucat de la aceeași oră cu duelul spectaculos dintre Sorana Cîrstea și Anastasia Potapova.

Sorana Cîrstea, duel imprevizibil în semifinale, cu o jucătoare venită din calificări

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au pierdut în tiebreak în fața chinezoaicelor Xinyu Wang și Saisai Zheng, prin urmare toate privirile vor fi ațintite asupra probei individuale, unde Sorana Cîrstea va încerca să dea totul pentru câștigarea trofeului.

Pentru a ajunge la performanța despre care a spus că „i-ar încununa toată carieră,” Sorana Cîrstea trebuie să treacă de ucraineanca Daria Snigur (23 de ani, 144 WTA), o sportivă ajunsă pe tablou din calificări și care i-a administrat un 6-1, 6-0 româncei Jaqueline Cristian, în optimile de finală. În sferturi, Snigur a semnat și o revenire impresionantă, trecând de Yuan cu o revenire de la 0-1 la seturi, scor 4-6, 6-0, 7-5.

Programul zilei de vineri, 6 februarie, la Transylvania Open

Terenul central, de la ora 15:00, în direct la Pro Arena și VOYO