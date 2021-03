Super echipa care nu ar da nicio sansa adversarului! Guardiola ar putea avea cea mai puternica formatie din istoria fotbalului la Manchester City

Chiar daca a pierdut il ultima , 0-2, in fata celor de la Manchester United, echipa antrenata de Pep e favorita la castigarea titlului.

Dupa ce seria de 21 de partide fara infrangere a fost incheiata de rivalii de la United, exista si vesti incurajatoare pentru "cetateni". Conform celor de la The Sun, echipa antrenata de Pep Guardiola ar putea sa arata ca un adevarat dream team din vara, daca transferurile care se zvonesc vor fi reusite de englezi.

Cel mai important post pe care vrea sa-l acopere antrenorul spaniol este cel de atacant, iar un singur nume vine in mintea tuturor, acela al lui Erling Haaland. Norvegianul care e dorit de toti granzii din Europa ar putea fi marcatorul care sa-i duca pe "cetateni" la urmatorul nivel. Pe langa Haaland, numele lui Messi si Grealish, doi dintre cei mai buni jucatori creativi din campionatele puternice, i-ar aduce un plus de fantezie in joc echipei antrenate de Pep Guardiola si ar face ca variatnele pe care sa le aiba antrenorul sa fie o mare bataie de cap.



Pe lista s-ar mai afla si Adrien Rabiot, mijlocasul lui Juventus, al carui mare fan este Pep, si Nuno Mendes, fundasul stanga de doar 18 ani a lui Sporting Lisabona, considerat de multi ca un viitor star al fotbalului mondial si care ar acoperi un post pe care conducerea lui City a anuntat ca va face ajustari in sezonul urmator.