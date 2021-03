Manchester City o ZDROBESTE pe Southampton si isi mareste avansul in Premier League! De cate puncte mai are nevoie pentru a cuceri titlul

"Cetatenii" au pierdut in fata lui Manchester United in etapa trecuta, 0-2, insa si-au revenit rapid si i-au invins pe cei de la Southampton.

Echipa antrenata de Pep Guardiola si-a luat revansa dupa infrangerea din derby-ul cu United si i-a umilit pe Southampton, 5-2. Pentru City au marcat De Bruyne si Mahrez cate o dubla, iar acestora li s-a alaturat si Gundogan, in vreme ce pentru Southampton a marcat James Ward-Prowse si Che Adams.



Elevii lui Guardiola au un avans confortabil si pot castiga campionatul inca din etapa 35, daca vor castiga urmatoarele 6 partide din campionat. Avansul de 14 puncte fata de United este unul linistitor pentru City, chiar daca echipa antreata de Solskjaer are un meci mai putin jucat, avand in vedere fluctuatiile de forma pe care le-au avut rivalii din oras.

Totusi, marele vis al conducatorilor lui City este Liga Campionilor, in conditiile in care echipa a reusit sa castige mai multe trofee de Premier League in ultimii ani, dar nu a patruns in nicio finala de Champions League, chiar daca au investit peste 1 miliard de euro in transferuri.