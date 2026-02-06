Jocurile Olimpice de iarnă revin în Europa şi vor începe vineri, la Milano-Cortina, în nordul Italiei, cu ceremonia de deschidere programată pe Stadionul San Siro din Milano, de la ora 21:00 (ora României), o ediţie care se va desfăşura pe cea mai mare suprafaţă din istoria competiţiei.

UPDATE ORA 10:00 Jocurile Olimpice de iarnă au început cu sportul-teroare pentru limba română! Proba, întreruptă din cauza unei pene de curent

Știrea inițială

Până pe 22 februarie, circa 2.900 de sportivi reprezentând peste 90 de comitete olimpice naţionale vor concura în cele 116 probe pe gheaţă şi pe zăpadă, la opt sporturi şi 16 discipline sportive.

Andrea Bocelli, Mariah Carey și Laura Pausini vor cânta la ceremonia de deschidere

Ceremonia de deschidere va implica artişti de renume internaţional care vor participa la un spectacol uimitor, printre care vedeta americană Mariah Carey, câştigătoarea de cinci ori a Premiilor Grammy, câştigătoarea Globului de Aur, artista italiană Laura Pausini, starul muzicii italiene Andrea Bocelli, actorul şi producătorul Pierfrancesco Favino şi actriţa italiană Sabrina Impacciatore.

Spectacolul ceremoniei este realizat de compania Balich Wonder Studio, coordonatorul ceremoniei fiind Marc Balich.

Competițiile au început încă de pe 4 februarie

Deşi Jocurile se deschid oficial la 6 februarie, competiţiile au început din 4 februarie (curling dublu mixt).

Primele medalii olimpice vor fi acordate sâmbătă 7 februarie.

Team Romania la JO 2026