Jocurile Olimpice de iarnă revin în Europa şi vor începe vineri, la Milano-Cortina, în nordul Italiei, cu ceremonia de deschidere programată pe Stadionul San Siro din Milano, de la ora 21:00 (ora României), o ediţie care se va desfăşura pe cea mai mare suprafaţă din istoria competiţiei.
LIVE BLOG Încep Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026! Când e ceremonia de deschidere, cum arată delegația României și cine va fi portdrapel
Competiția olimpică se desfășoară la Cortina d'Ampezzo, iar ceremonia de deschidere este programată la ora 21:00 pe San Siro.
UPDATE ORA 11:00 Moment istoric! Românul Cristian Chivu, antrenorul lui Inter, a purtat torța olimpică în Milano
UPDATE ORA 10:00 Jocurile Olimpice de iarnă au început cu sportul-teroare pentru limba română! Proba, întreruptă din cauza unei pene de curent
Știrea inițială
Până pe 22 februarie, circa 2.900 de sportivi reprezentând peste 90 de comitete olimpice naţionale vor concura în cele 116 probe pe gheaţă şi pe zăpadă, la opt sporturi şi 16 discipline sportive.
Andrea Bocelli, Mariah Carey și Laura Pausini vor cânta la ceremonia de deschidere
Ceremonia de deschidere va implica artişti de renume internaţional care vor participa la un spectacol uimitor, printre care vedeta americană Mariah Carey, câştigătoarea de cinci ori a Premiilor Grammy, câştigătoarea Globului de Aur, artista italiană Laura Pausini, starul muzicii italiene Andrea Bocelli, actorul şi producătorul Pierfrancesco Favino şi actriţa italiană Sabrina Impacciatore.
Spectacolul ceremoniei este realizat de compania Balich Wonder Studio, coordonatorul ceremoniei fiind Marc Balich.
Competițiile au început încă de pe 4 februarie
Deşi Jocurile se deschid oficial la 6 februarie, competiţiile au început din 4 februarie (curling dublu mixt).
Primele medalii olimpice vor fi acordate sâmbătă 7 februarie.
Team Romania la JO 2026
România va fi reprezentată de 28 de sportivi şi o rezervă, care vor locui în şase Sate Olimpice, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
Portdrapelul României la ceremonia principală va fi patinatoarea Julia Sauter.
Însoţiţi de echipele tehnice, 28 de sportivi şi o rezervă vor concura la nouă discipline sportive după cum urmează:
Biatlon – Sat Olimpic Anterselva
6 sportivi (2 feminin, 4 masculin):
Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea
George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin
Bob – Sat Olimpic Cortina
4 sportivi + 1 rezervă (masculin)
Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica - rezervă
Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund
Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano
1 sportiv (feminin)
Julia Sauter
Antrenor: Roxana Luca
Sanie – Sat Olimpic Cortina
7 sportivi (3 feminin, 4 masculin)
Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu
Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban
Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund
Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo
4 sportivi (2 masculin, 2 feminin)
Daniela Toth, Delia Folea
Daniel Cacina, Mihnea Spulber
Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund
Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)
2 sportivi (1 feminin, 1 masculin)
Sofia Moldovan
Alexandru Ştefănescu
Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)
Schi fond – Sat Olimpic Predazzo
3 sportivi (1 feminin, 2 masculin)
Delia Reit
Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund
Snowboard – Sat Olimpic Livigno
2 sportive
Kata Mandel, Henrietta Bartalis
Tehncieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund
