Neamțul Jurgen Klopp, care a părăsit Liverpool în 2024, a fost antrenorul care l-a transferat pe Mohamed Salah pe Anfield, de la echipa italiană AS Roma, în 2017. De atunci, extrema egipteană, în vârstă de 33 de ani, a marcat 255 de goluri pentru Liverpool, fiind devansat doar de Ian Rush şi Roger Hunt în clasamentul all-time al clubului.

Se discută tot mai mult despre faptul că egipteanul va pleca de la Liverpool în vară, iar Klopp a reacționat și a declarat:

”Salah este un profesionist incredibil. A stabilit standarde complet noi pentru un jucător de fotbal profesionist – cât de mult poţi munci, cât de mult te poţi dedica recuperării şi tot restul.

Acum pleacă de aici, dar nu m-ar surprinde dacă ar mai juca încă şase sau şapte ani. Sunt trist, dar el este, fără nicio îndoială, unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile şi sunt foarte mândru că am făcut parte din această carieră.

Mo şi cu mine aveam vise mari, dar nu îndrăzneam să visăm atât de mult. Nu sunt sigur că putem aprecia asta la justa sa valoare – asta se va întâmpla în curând.

Îi doresc mult noroc pentru că merită. Rezultatele pe care le-a obţinut şi standardele pe care le-a stabilit, unele dintre ele, dacă nu chiar toate, vor rămâne de neegalat în această eră modernă a Premier League, cu siguranţă, pentru că este ridicol să faci asta, şi să o faci pentru un singur club, mai mult sau mai puţin”.

Jurgen Klopp l-a recomandat la Liverpool pe Yan Diomande, de la Red Bull Leipzig

Jurgen Klopp a adăugat că Salah este ”unul dintre cei mai buni” profesionişti şi oameni pe care i-a întâlnit, dar se pare că se interesează să întărească Liverpool în acea zonă a terenului, chiar de la formația unde este angajat, de la Red Bull Leipzig!

Publicația The Sun anunță că Jurgen Klopp îl ”promovează” pe Yan Diomande la Liverpool! În vârstă de numai 19 ani, extrema dreaptă din Costa de Fildeș are parte de evoluții excelente la gruparea din Bundesliga, unde a ajuns în vara trecută, de la CD Leganes, pentru numai 20 de milioane de euro!

Liverpool trebuie să plătească mulți bani pentru Yan Diomande

În această stagiune are 29 de meciuri, 11 goluri și opt pase decisive, dar are o cotă de piață foarte mare, de 75 de milioane de euro! Nu este exclus ca suma mutării, dacă va ajunge la Liverpool, să fie în jurul acestei sume.