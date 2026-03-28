Jurgen Klopp a revenit pe banca tehnică a lui Liverpool.

Tehnicianul german a fost din nou antrenorul ”Cormoranilor” într-un meci organizat de Fundația LFC între legendele lui Liverpool și legendele Borussiei Dortmund, altă echipă din CV-ul lui Klopp. Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

Jurgen Klopp, care, deși a părăsit-o pe Liverpool, a rămas ambasador de onoare al Fundației LFC, a făcut parte dintr-o echipă tehnică formată din Kenny Dalglish (manager), Ian Rush și John Aldridge (antrenori). Klopp a îndeplinit rolul de secund al lui Dalglish.

Antrenorul care a câștigat titlul și trofeul Champions League alături de Liverpool a fost atracția principală pe Anfield, fanii având șansa să îl vadă pe Klopp pentru prima dată de la plecarea sa din 2024.

E grozav să fiu din nou aici. Când am plecat, nu știam cât de des aș putea să mă întorc. Nu voiam să aduc ghinion sau să creez așteptări greșite. Dar e minunat și nu există nicio îndoială că trebuia să vin să susțin Fundația.

Cât de prost ai fi să visezi la ceva atât de mare (n.r. întrebat dacă și-ar fi imaginat succesul avut la Liverpool). Eram pozitiv în privința viitorului meu. De unde am plecat, ca să realizez așa ceva, era nevoie de un miracol. Trebuie să muncești din greu, dar să ajungi aici, la unul dintre cele mai mari cluburi din lume și cel mai emoțional club din lume… Chiar și atunci când mă uit la stadionul gol, sit mândria că am fost aici timp de nouă ani. Era casa mea și încă este. E ridicol”, a spus Klopp.

Fanii lui Liverpool nu l-au uitat pe Klopp, iar, după meci, au sărbătorit alături de antrenorul german așa cum obișnuiau să o facă în trecut. 

