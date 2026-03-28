Klopp, care a părăsit Anfield în 2024, a fost antrenorul care l-a transferat pe Salah la „The Reds” de la echipa italiană Roma în 2017.

De atunci, extremul egiptean, în vârstă de 33 de ani, a marcat 255 de goluri pentru Liverpool, fiind devansat doar de Ian Rush şi Roger Hunt în clasamentul all-time al clubului.

Într-un interviu acordat BBC Sport la Liverpool înaintea unui meci caritabil al LFC Legends, Klopp a declarat: „Salah este un profesionist incredibil.

„El a stabilit standarde complet noi pentru un jucător de fotbal profesionist – cât de mult poţi munci, cât de mult te poţi dedica recuperării şi tot restul. Acum pleacă de aici, dar nu m-ar surprinde dacă ar mai juca încă şase sau şapte ani. Sunt trist, dar el este, fără nicio îndoială, unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile şi sunt foarte mândru că am făcut parte din această carieră”, a spus Klopp.

Klopp şi Salah au câştigat împreună Premier League, Liga Campionilor, Cupa Angliei, două Cupe ale Ligii, Supercupa UEFA şi Cupa Mondială a Cluburilor FIFA.

„Ştie că acesta a fost clubul perfect pentru el şi că el a fost jucătorul perfect pentru noi”, a declarat Klopp.

„Mo şi cu mine aveam vise mari, dar nu îndrăzneam să visăm atât de mult. Nu sunt sigur că putem aprecia asta la justa sa valoare – asta se va întâmpla în curând. Îi doresc mult noroc pentru că merită. Rezultatele pe care le-a obţinut şi standardele pe care le-a stabilit, unele dintre ele, dacă nu chiar toate, vor rămâne de neegalat în această eră modernă a Premier League, cu siguranţă, pentru că este ridicol să faci asta, şi să o faci pentru un singur club, mai mult sau mai puţin.”

Klopp, în vârstă de 58 de ani, a adăugat că Salah este „unul dintre cei mai buni” profesionişti şi oameni pe care i-a întâlnit.

El a spus: „Ne-am trimis mesaje zilele trecute şi am avut discuţii aprinse, dar întotdeauna din motive întemeiate. E totul în regulă, mai ales acum, privind înapoi, e mai mult decât în regulă. Şi amândoi suntem foarte fericiţi că am făcut parte din această călătorie incredibilă.”

Întrebat dacă era momentul potrivit pentru ca Liverpool şi Salah să se despartă, având în vedere că jucătorului îi mai rămăsese un an de contract, Klopp a spus că a fost o „înţelegere corectă”.

„Nu eu trebuie să iau această decizie, dar cred că este corect să existe un acord”, a spus germanul.

„Chiar cred că întreaga relaţie a fost o înţelegere corectă. Un jucător excepţional, statistici excepţionale şi, desigur, a câştigat nişte bani. Iar acum poate pleca oriunde doreşte, iar clubul va trebui să găsească şi va găsi alţi jucători, iar asta este absolut în regulă. După toţi aceşti ani, nu ar trebui să existe niciun sentiment negativ şi, din punctul meu de vedere, nu văd niciunul”, a subliniat Klopp.

Klopp a recunoscut că Salah va fi „de neînlocuit”, dar şi-a îndemnat fosta echipă să „găsească o nouă modalitate” de a juca.

Sezonul viitor va fi prima dată din 2016 când Liverpool începe o campanie fără Salah în lot.

„Da, acest tip specific de jucător este de neînlocuit. Aşa este întotdeauna. Va exista un gol pe care cineva îl va umple”, a spus Klopp.

„Statisticile pentru p extremă sunt ridicole. Pentru un atacant, sunt practic de neegalat. Aşa stau lucrurile. Aşadar, dacă este imposibil, de ce să încerci? Nu sunt în postura de a da sfaturi nimănui. Dar aduceţi jucători şi jucaţi genul de fotbal care poate avea succes. Cam asta este tot”, a adăugat Klopp.

