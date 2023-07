Leipzig refuză o sumă substanțială pentru Gvardiol. Ce se întâmplă acum

Fundașul central a făcut furori la echipa din Bundesliga și a impresionat și la Campionatul Mondial ediția 2022 organizată în Qatar. Asta l-a făcut să fie pe lista de transferuri a granzilor de la Manchester City.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media că Josko Gvardiol s-a înțeles cu trupa de pe Etihad, însă clubul său stă în cale pentru a se finaliza transferul.

Italianul a mai relatat pe Twitter că Manchester City a depus o ofertă de 75 milioane de euro pe croat, însă Leipzig a refuzat. Nemții cer nu mai puțin de 100 milioane de euro pe cedarea jucătorului.

Manchester City are preparing an official bid for Joško Gvardiol. ???????????? #MCFC

Understand verbal approaches for €75m plus add-ons were rejected by Leipzig — talks continue.

Leipzig always wanted at least €100m for Gvardiol.

Personal terms 100% agreed as revealed 10 days ago. pic.twitter.com/IRYviTgJj7