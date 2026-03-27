UEFA a făcut anunțul! Când se joacă semifinalele din Champions League

Astfel, prima partidă din această fază a competiţiei va fi cea dintre câştigătoarele partidelor Paris Saint-Germain - FC Liverpool şi Real Madrid - Bayern Munchen, care se va disputa marţi 28 aprilie, la ora 22:00 (ora României).

Celălalt duel din manşa întâi a semifinalelor Champions League va fi cel dintre învingătoarele partidelor FC Barcelona - Atletico Madrid şi Sporting Lisabona - Arsenal Londra, programat miercuri 29 aprilie, de la aceeaşi oră.

În manşa secundă, ordinea meciurilor se va schimba. Astfel, marţi 5 mai se va disputa întâlnirea dintre câştigătoarele duelurilor Sporting - Arsenal şi Barca - Atletico, în timp ce miercuri 6 iulie se vor înfrunta învingătoarele partidelor Real - Bayern şi PSG - Liverpool.

După cum s-a anunţat anterior, meciurile din sferturile de finală vor avea loc în prima parte a lunii viitoare, după următorul program:

Marţi 7 aprilie

Sporting Lisabona - Arsenal Londra

Real Madrid - Bayern Munchen

Miercuri 8 aprilie

FC Barcelona - Atletico Madrid

Paris Saint-Germain - FC Liverpool

Partidele retur sunt programate în data de 14 aprilie, pe Estadio Metropolitano şi Anfield, şi pe 15 aprilie, pe Emirates Stadium şi Allianz Arena.

Finala Ligii Campionilor ediţia 2025-2026 va avea loc pe 30 mai, pe stadionul Puskas Arena din Budapesta, scrie Agerpres.