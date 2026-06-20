Sosit la Craiova după retrogradarea cu Sepsi, Florin Ștefan și-a trecut în palmares eventul cu formația olteană. Concurent pe post cu căpitanul Nicușor Bancu, fundașul stânga nu a reușit să fie un titular constant.

Florin Ștefan, dezamăgit după ce Universitatea Craiova a renunțat la el

Contractul lui Florin Ștefan a ajuns la final, iar Universitatea Craiova a decis să nu îi propună o prelungire. Fostul internațional U21 al României se declară dezamăgit de hotărârea conducerii, cu care inițial ar fi ajuns la un acord pentru o nouă înțelegere.

"Eram în discuții pentru prelungire și am așteptat perioada asta după 31 mai când mi s-a terminat contractul. Am discutat ce îmi doresc eu și ce pot să ofere ei și cumva ne-am apropiat de o sumă și părea că am ajuns la un numitor comun. Au zis că revenim cu un telefon zilele astea să prelungim. Când a revenit Mario Felguieras mi-a spus că nu mai vor să continuăm împreună și nu mai e valabilă oferta. Era o diferență foarte mică și am rămas cu un gust amar pentru cum au decurs lucrurile. M-a surprins pentru că eu mă așteptam să plec cu echipa în cantonament și discuțiile erau pozitive.

Puteau să îmi zică, atât putem să îți oferim maxim. Eu am mai lăsat din suma inițială pentru că eu am renunțat la o grămadă de bani de la Sepsi când am venit aici, inclusiv bonusul de la semnătură. Am zis că îi voi recupera la prelungirea contractului și așa a fost discuția când am venit la Craiova. Apoi am mai scăzut din ce voiam, cum e la o negociere. Am discutat trei săptămâni și apoi îmi spuneți că nu mai vreți? Cred că am fost o opțiune de rezervă și m-au ținut cald. Probabil au găsit alt jucător. Mai sunt și alte echipe pe care le-am pus în așteptare, plus că e aiurea că naște soția mea într-o lună și eu m-am simțit aiurea pentru ce am construit aici.

Aveam o clauză automată dacă jucam minim 20 de meciuri în toate competițiile și am avut 19. Culmea, chiar m-am gândit că poate nu m-au băgat din motivul ăsta", a spus Florin Ștefan, pentru Fanatik.

Florin Ștefan, component al naționalei U21 care a ajuns în semifinalele EURO 2019, a jucat în ultimele sezoane la Sepsi, CFR Cluj, Rapid și Universitatea Craiova.