INCREDIBIL! Gol de cascadorii rasului primit de Manchester United dupa o greseala MONUMENTALA a lui Henderson! VIDEO cu gafa de incepatori a englezului

Manchester United a jucat in deplasare cu Sheffield United in Premier League.

Titularizat in locul lui De Gea, Dean Henderson, care a jucat sezonul trecut chiar la Sheffield sub forma de imprumut, a comis o greseala greu de imaginat la un asemenea nivel.

In minutul 5 al partidei, fotbalistul care a stat in poarta nationalei de tineret a Angliei in meciul contra Romaniei de Campionatul European din 2019, a intarziat prea mult o degajare si a fost deposedat de Oliver Burke.

Scotianul i-a pasat lui McGoldrick, care a avut de indeplinit o simpla formalitate.

David McGoldrick gives

