Anunt de ultima ora! Ianis Hagi, spre Statele Unite?! Ce echipa insista pentru Hagi

Ianis Hagi nu se afla in cea mai buna perioada a carierei.

Mijlocasul de 22 de ani prinde din ce in ce mai rar echipa la Glasgow Rangers, iar presa din Scotia si nu numai il da ca si plecat de la echipa antrenata de Steven Gerrard.

Pe rand, s-a scris despre interesul unor cluburi precum FC Sevilla, Sampdoria, sau Cagliari ar fi interesate de fotbalistul sosit pe Ibrox Parc de la Genk la inceputul acestui an.

Mai mult decat atat, conform ultimelor informatii aparute in presa spaniola, echipa de care apartine Alex Mitrita, New York City, l-ar avea de asemenea in vizor pe fiul lui Gica Hagi.

"La anii sai, Ianis Hagi a jucat deja la patru cluburi. Viitorul, echipa din tara sa, care l-a si debutat. Fiorentina, Genk si Rangers acum. Acum, alte cinci cluburi din strainatate il vor pe Ianis Hagi. Sampdoria, Cagliari, Toronto, New York City si FC Sevilla il au pe lista", noteaza jurnalistii din Spania.

New York City l-a transferat pe Alexandru Mitrita de la Craiova in februarie 2019, in schimbul sumei de 8 milioane de euro.

In prezent, fostul mijlocas al oltenilor este imprumutat in Arabia Saudita, la Al Ahli.