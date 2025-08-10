Meciurile din noul sezon al Premier League vor putea fi urmărite LIVE pe VOYO.



Eroul finalei de pe Wembley a fost portarul Dean Henderson (28 de ani), acesta a apărat două lovituri de la 11 metri. El a parat șuturile expediate de Alexis Mac Allister (26 de ani) și Harvey Elliott (22 de ani). Mohamed Salah (33 de ani) a șutat peste poartă de la 11 metri.



Crystal Palace a reușit astfel să câștige al doilea trofeu din istorie, în decurs de numai trei luni. În luna mai, londonezii au răpus-o pe Manchester City în finala Cupei Angliei, scor 1-0. Acum a venit rândul celor de la Liverpool să fie învinși de Dean Henderson&Co.



Dean Henderson, "ciuruit" în 2019 de România U21



Poreclit "Deano", protarul celor de la Crystal Palace are coșmaruri atunci când se gândește la România. El a fost portarul Angliei U21, în 2019, la turneul final găzduit de Italia. România U21 s-a oprit în semifinale la EURO 2019, după ce a câștigat grupa din care au mai făcut parte Franța, Anglia și Croația.



Dean Henderson a fost "ciuruit" de tricolori în meciul dintre România U21 și Anglia U21. Tricolorii mici s-au impus cu 4-2, la Cesena. Golurile noastre au fost marcate de George Pușcaș, Ianis Hagi și Florinel Coman.



Florinel Coman a fost decisiv în acel meci fabulos pentru România U21. Fostul jucător de la FCSB a semnat "o dublă" în minutele 89 și 90+3. Tabela arăta 2-2 la acel moment, astfel că Florinel Coman a făcut diferența în favoarea României.



În ciuda rezultatului, Dean Henderson a fost arogant la flash-interviu: "Încă sunt convins că suntem cea mai valoroasă echipă de la acest Euro. Mai bună şi decât România? Sigur că da! Uitându-mă la echipă şi la jucători, nimeni nu este peste noi. Dar aşa este în fotbal, poţi ajunge brusc dintr-un erou un zero", a spus "Deano", în 2019.



Ce a urmat pentru el



Crescut de Manchester United, Dean Henderson nu a reușit să se impună pe Old Trafford. Cu toate acestea, el impresionează prin prestațiile de la Crystal Palace. Londonezii l-au transferat în 2023 pentru 17,5 milioane de euro.



Evoluțiile de la Crystal Palace l-au propulsat pe Dean Henderson și la naționala de seniori a Angliei. Acolo a strâns până acum trei selecții, iar la EURO 2024 a fost pe bancă la toate meciurile.



Henderson e pe val acum, iar acest lucru se vede și în analizele Transfermarkt. După ce a plecat definitiv de la Manchester United, "Deano" era cotat la 12 milioane de euro. Acum, portarul englez valorează 20 de milioane de euro.

