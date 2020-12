BREAKING NEWS: Faza care face inconjurul lumii! Ce reactie a avut Ronaldo cand a aflat ca Lewandowski e cel mai bun jucator din lume

Cristiano Ronaldo s-a aflat printre finalistii "The Best", trofeul FIFA care ii recompenseaza pe cei mai buni fotbalisti ai anului.

Alaturi de Messi si Lewandowski, Ronaldo a stat cu emotii pana la finalul evenimentului virtual de la Zurich. In conditiile restrictiilor impuse de pandemie, FIFA nu a mai organizat o gala fastuoasa la care sa invite marile nume ale fotbalului mondial. Marea intalnire anuala s-a facut virtual! Daca de la ultimele gale 'The Best' Cristiano a lipsit, de data aceasta a acceptat sa fie conectat cu Elvetia prin intermediul camerei video.

Ronaldo n-a fost foarte impresionat de victoria lui Lewandowski. Portughezul a fost surprins intr-o postura care ii trada lipsa de interes in momentul in care polonezul a fost confirmat drept cel mai bun fotbalist al lumii in 2020.



Ronaldo are doua trofee The Best castigate, in 2016 si 2017. In 2018 castigator a fost Modric, iar in 2019 Messi.





