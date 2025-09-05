Dean Henderson (28 de ani) a fost produs de Whitehaven Miners, Carlisle United (2005-2011) și Manchester United (2011-2015. O lungă perioadă de timp, goalkeeperul a fost rezerva lui David De Gea la ”diavolii roșii”.



Chiar și așa, Henderson a bifat 29 de apariții pentru Manchester United, unde a încasat 25 de goluri. Pe deasupra, englezul a încheiat 13 confruntări fără gol primit.



Marcă înregistrată! Dean Henderson, cinci parade monumentale... cu fața! Cât valorează acum fostul jucător de la Manchester United

