Marcă înregistrată! Dean Henderson, cinci parade monumentale... cu fața! Cât valorează acum fostul jucător de la Manchester United

Dean Henderson (28 de ani) a fost produs de Whitehaven Miners, Carlisle United (2005-2011) și Manchester United (2011-2015. O lungă perioadă de timp, goalkeeperul a fost rezerva lui David De Gea la ”diavolii roșii”.

Chiar și așa, Henderson a bifat 29 de apariții pentru Manchester United, unde a încasat 25 de goluri. Pe deasupra, englezul a încheiat 13 confruntări fără gol primit.

Legitimat la clubul-mamă Manchester United, el a fost trimis sub formă de împrumut la Stockport, Grimsby Town, Sheffield United și Nottingham Forest de-a lungul carierei.

În august 2023 a fost cumpărat definitiv de Crystal Palace pentru 17,5 milioane de euro, unde în prezent este titular incontestabil. Henderson e estimat la 20 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

Cifrele lui Dean Henderson

  • Sheffield: 86 (meciuri jucate), 78 (goluri primite), 35 (meciuri fără gol primit)
  • Crystal Palace: 70 / 88 / 25
  • Shrewsbury Town: 48 / 39 / 19
  • Manchester United: 29 / 25 / 13
  • Nottingham Forest: 20 / 33 / 6
  • Stockport County: 9 / 11 / 4
  • Grimsby Town: 7 / 6 / 4
