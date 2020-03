HAOS TOTAL la Spurs! Unul din starurile lui Mourinho s-a dus in tribune si s-a luat la BATAIE cu un suporter! Imagini incredibile

Echipa lui Jose Mourinho pare scapata de sub control. Rezultatele nu sunt deloc pe placul suporterilor, iar jocul echipei nu multumeste. Tottenham a fost eliminata in optimile Cupei Angliei, dupa ce au fost invinsi la loviturile de departajare.

La finalul meciului, o scena uluitoare s-a petrecut chiar sub ochii jucatorilor si a spectatorilor din tribune. Eric Dier a sarit in tribune si a inceput sa se catere pe randurile de scaune pentru a ajunge la unul dintre suporterii echipei adverse.

Momentul a fost filmat de catre suporterii aflati in apropiere, iar motivul ar fi fost faptul ca suporterul respectiv ii jignise fratele, care sarise in apararea lui Gedson, dupa ce acelasi suporter l-a abuzat rasial in urma ratarii penalty-ului.

HOLY FUCKING SHIT. Eric Dier just ran into the stands and started fighting with a Tottenham supporter. What the fuck is going on at Spurs ???????????????? pic.twitter.com/ILCgyX7zMz