Mourinho s-a despartit de una dintre vedetele sale. Fotbalistul pleaca in America, la echipa lui Thierry Henry

Jose Mourinho a inceput sa reformeze lotul la Tottenham.

Kenianul Victor Wanyama (28 ani) se desparte de Toottenham dupa doua sezoane si jumatate petrecute la Londra. El a plecat liber de contract la Montreal Impact, in campionatul nord-american Major League Soccer. Wanyama a mai jucat la Beerschot AC (2008-2011), Celtic (2011-2013) si Southampton (2013-2016) si a fost cumparat de Tottenham, in 2016, pentru doar 14.5 milioane de euro, fiind in ultimul an de contract si fiind curtat in acea perioada de Arsenal si Manchester United. Pentru “The Lilywhites” a jucat 97 de meciuri si a inscris 7 goluri, dar, dupa venirea lui Jose Mourinho, el a jucat doar 122 de minute in 4 partide, fiindu-i preferati Harry Winks, Giovani Lo Celso, Eric Dier sau Tanguy Ndombele. Mijlocasul central este fratele mai mic lui MCDonald Mariga, fost fotbalist la Parma, Inter Milano si Real Oviedo.

Tottemham pregateste oferte de peste 140 de milioane de euro pentru Ben Chilwell (Leicester), Nathan Ake (Bournemouth), Max Aarons (Norwich), Ruben Dias (Benfica) si Youcef Atal (Nice), dar trebuie sa se desparta mai intai de mai multi jucatori, dupa Wanyama putand sa paraseasca echipa Juan Foyt, Michel Worm, Troy Parrott, Ben Davies, Erik Lamela si Eric Dier. Daca vor primi sumele cerute, londonezii sunt dispusi sa se desparta si de Harry Kane, Son Heung-min si Toby Alderweireld.

La Montreal Impact mai joaca spaniolul Bojan Krkici (ex- FC Barcelona, AS Roma, AC Milan si Ajax), algerianul Saphir Taider (ex-Bologna, Inter Milano si Southampton), francezii Rudy Camacho (ex- Nancy si Sedan) si Rod Fanni (ex- Ol. Marseille, Rennes, Nice si Lens), nigerianul Orji Okwonkwo (ex-Bologna) si argentinianul Max Urruti (ex-Newell’s Old Boys). Clubul este detinut de afaceristul canadian Joey Saputo, care mai detine si Bologna Calcio, in timp ce manager al echipei este Thierry Henry.