Revolutie la Tottenham! Conducerea echipei scoate din buzunar 140 de milioane de euro! Ce plan are Mourinho

Englezii se intaresc pentru noul sezon.

Tottenham e gata sa investeasca 140 de milioane de euro pentru a-si betona apararea, anunta Daily Express.

Jose Mourinho vrea sa ii aduca sub comanda sa pe Ruben Dias de la Benfica si pe Nathan Ake de la Bournemouth. Portughezul mai e interesat si de Youcef Atal de la gruparea franceza Nice.

Ake poate fi transferat pentru suma de 47 de milioane de euro, conform sursei citate. Sansele ca transferul sa se realizeze vor creste considerabil in cazul in care Bournemouth va retrograda.



Tottenham traverseaza o perioada slaba si are nevoie sa isi rezolve problemele din aparare. Gruparea londoneza are doar 3 meciuri fara gol primit de la sosirea lui Jose Mourinho.

Englezii se afla pe locul 6 in Premier League cu 37 de puncte dupa 25 de meciuri.