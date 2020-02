Dele Alli a iesit FURIOS de pe teren in meciul cu Leipzig! Raspunsul SPUMOS al lui Mourinho cand a fost intrebat de reactia jucatorului

Nemtii au castigat meciul tur din optimile de finala ale UEFA Champions League prin golul inscris de Timo Werner din penalty. Leipzig a dominat in majoritatea timpului, iar ocaziile la poarta lui Lloris au fost numeroase, insa valoarea portarului a salvat-o pe Tottenham.

Dele Alli a fost inlocuit in minutul 64 al meciului dupa o prestatie modesta, insa vestea schimbarii l-a infuriat pe jucatorul de 23 de ani care a aruncat sticla de apa si ghetele cu care a jucat de nervi.

La conferinta de presa de la finalul meciului, Mourinho a fost intrebat despre reactia lui Dele Alli, iar reactia sa a fost spumoasa.

"Cred ca a fost furios pe evolutia sa, nu pe mine. Cred ca a inteles de ce l-am inlocuit. Evolutia echipei s-a imbunatatit dupa acel moment", a declarat Jose Mourinho.

Mourinho's reaction to Dele Alli:

"I think he was angry with his performance not with me, I think he knows why I took him off and the team improved."

