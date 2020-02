LOVITURA pentru Mourinho! Si-a pierdut cel mai important jucator chiar inaintea meciului de Champions League! Verdictul medicilor

Din articol Cele mai tari goluri marcate de Son in sezonul Ligii Campionilor din 2019

Mourinho a mai pierdut un jucator.

Heung-Min Son si-a rupt mana in ultimul meci de campionat si s-a operat in aceasta dimineata. Medicii au confirmat ca acesta nu va putea juca in urmatoarele saptamani si va rata partida de miercuri seara din Liga Campionilor.

Tottenham primeste vizita lui Leipzig si Mourinho nu se va putea baza pe niciun atacant. Kane este in continuare indisponibil, iar Lamela este incert.

Singura varianta ramasa pentru atacul londonezilor este brazilianul Lucas Moura, care cel mai probabil va fi folosit varf, in ciuda faptului ca are doar 1.72 inaltime.

