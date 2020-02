Panica la Tottenham! Starul lui Mourinho va fi bagat in carantina! Cine e fotbalistul suspect de coronavirus

Jucatorul se va intorace curand in Anglia.

Son Heung-Min se afla in prezent la Seul. Acesta a primit acordul sa se deplaseze in capitala Coreei de Sud pentru a se opera la brat, in urma accidentarii suferite in meciul cu Aston Villa de pe 15 februarie.

Autoritatile engleze vor lua masuri dupa revenirea jucatorului, intrucat Seul se afla la 240 de km de una dintre cele mai afectate zone din tara. Astfel, Son va fi doua saptamani in carantina dupa ce se va intoarce in Anglia, anunta The Sun.

Antrenorul Jose Mourinho a oferit o declaratie referitoare la situatia fotbalistului:

"Cred ca autoritatile stiu cel mai bine cum sa gestioneze acest lucru. Eu nu stiu ce sa spun, nu sunt specialist. Clubul va urma orice sfat dat de autoritati. Va lipsi o perioada de la antrenament dupa intoarcerea in tara", a spus tehnicianul.

In Anglia, numarul de persoane infectate cu coronavirus a ajuns la 19.