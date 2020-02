Tottenham vrea sa faca un super transfer! Cine e jucatorul dorit de Mourinho

Tottenham vrea sa se intareasca pentru sezonul urmator.

Jose Mourinho a vorbit cu oficialii lui Manchester United despre un eventual transfer al lui Chris Smalling, anunta Corriere dello Sport.

Fundasul central se afla sub contract cu Manchester United, dar in prezent e imprumutat la Roma. Conform sursei citate, gruparea engleza e dispusa sa renunte la fotbalist in schimbul a 20 de milioane de euro. Everton e si ea interesata de fotbalistul lui United.

Roma ar vrea sa il pastreze pe Smalling, insa clubul din Italia nu si-l poate permite daca nu incheie sezonul printre primele 4 echipe, pentru a juca in Champions League. Roma se afla pe pozitia 5, la 6 puncte distanta de Atalanta, cea care ocupa ultimul loc ce duce in Champions League.



Tottenham il urmareste si pe Nathan Ake, fundasul central al lui Bournemouth, insa Mourinho insista pentru aducerea lui Smalling.



