The Special K.O. Joshua si Pulev se bat pentru titlu mondial pe stadionul lui Mourinho 

Partida de box dintre Anthony Joshua si Kubrat Pulev se va disputa la Londra, pe 20 iunie, pe Tottenham Stadium.

In decembrie 2019, britanicul Anthony Joshua si-a recastigat titlurile mondiale WBA, IBF si WBO, in Arabia Saudita, dupa ce l-a invins la puncte, prin decizie unanima a arbitrilor, pe americanul Andy Ruiz Jr., iar pe 20 iunie 2020 il va infrunta pe Kubrat Pulev, care este challenger obligatoriu pentru titlul mondial IBF. Gala va avea loc la Londra, pe Tottenham Stadium, arena de 62.000 de locuri a clubului de fotbal Tottenham Hotspur. Arena a costat 1 miliard de lire sterline, iar Joshua este asteptat sa isi promoveze lupta impreuna cu Jose Mourinho si jucatorii sai, fiind cunoscut ca „The Bronze Bomber” este un mare fan al fotbalului.

Bulgarul de 38 de ani trebuia sa se bata cu Joshua in 2017, dar s-a retras din cauza unei accidentari. El a mai luptat pentru centura mondiala in 2014, atunci cand a fost invins de Vladimir Klitschko in runda a cincea. Echipa lui Joshua a optat pentru aceasta infruntare, dupa ce meciul mult asteptat contra lui Tyson Fury s-a amanat, pentru ca Deontay Wilder a actionat clauza pentru organizarea celei de-a treia lupte cu “The Gypsy King” pentru suprematia in versiunea WBC, aceasta urmand sa aiba loc oe 22 februarie.

Anthony Joshua (30 ani) este fost campion olimpic la amatori (2012) si medaliat cu argint la Campionatele Mondiale (2011). Nascut la Watford (Marea Britanie), el are 198cm inaltime si se lupta la profesionisti din 2013, avand 23 de victorii in cele 24 de meciuri disputate (4 KO / 18 TKO / 2 UD), singura infrangere fiind inregistrata in iunie 2019, in Madison Square Garden, in fata lui Andy Ruiz Jr..