Grealish semnează cu City și devine cel mai scump transfer din istoria Angliei! Aston Villa i-a găsit deja înlocuitor

Epopeea lui Jack Grealish (25 ani) la Manchester City este pe punctul de a se încheia.

Daily Mail informează că extrema va semna vineri cu clubul pregătit de Guardiola. Astfel, Aston Villa își va pierde cel mai bun jucător din ultimele sezoane, dar își va umple conturile cu aproximativ 118 milioane de euro. Mijlocașul va fi protagonistul celui mai scump transfer din istoria Premier League, devansându-l pe Pogba, pe care Manchester United a plătit 105 milioane de euro în 2016.

În cele 213 prezențe în tricoul lui Aston Villa, fotbalistul a marcat 32 de goluri și a oferit 43 de pase decisive. Iar cota sa, în acest moment, conform transfermarkt, este de 65 de milioane de euro.

Grealish va fi plătit regește pe Etihad. Starul englez va încasa 13 milioane de euro pe an, aproape dublu de cât câștiga pe Villa Park, unde avea un venit anul de 7.3 milioane de euro.

Dean Smith nu a stat pasiv și vineri anunțat că echipa sa a perfectat un nou transfer. Leon Bailey (25 ani) va fi jucătorul lui Aston Villa până în 2025. Extrema a fost cumpărată de la Bayern Leverkusen în schimbul a 30 de milioane de euro.

Sezonul trecut jamaicanul a impresionat în Bundesliga, unde a înscris de 9 ori și a oferit 9 pase decisive în 30 de meciuri Și în Europa League a avut evoluții spectaculoase, unde a ajuns până în sferturi și a marcat 5 goluri, livrând 2 assist-uri în 8 partide.

What will @LeonBailey bring to Aston Villa? ????

"I'm always there for the team whenever the team needs me, and always put on a great show for the fans." ????#WelcomeLeon