Wayne Rooney nu l-ar titulariza pe Grealish in meciul Angliei cu Germania! Pe cine vede legenda lui United potrivit pentru intalnirea cu nemtii

Rooney mizeaza pe Rashford in jocul cu Germania.

Anglia s-a calificat de pe locul 1 in optimile Euro 2020 intr-o grupa din care mai faceau parte Croatia, Cehia si Scotia. Cu toate ca au terminat primii, elevii lui Southgate vor juca cu ocupanta locului doi din Grupa F, respectiv Germania. Astfel, britanicii se vor duela inca din prima faza eliminatorie cu o favorita la castigarea Campionatului European.

Wayne Rooney nu il vede pe Grealish titular in partida cu nemtii, chiar daca jucatorul lui Aston Villa a fost numit de presa din Anglia unul dintre cei mai buni jucatori in meciul cu Cehia. Legendarul fotbalist al lui Manchester United il vede titular pe Marcus Rashford in atacul lui Southgate, considerand ca se muleaza mai bine pe stilul de joc al nemtilor.

"Nu as incepe meciul cu Germania cu Jack Grealish. A fost unul dintre cei mai buni jucatori ai Angliei in meciul cu Cehia si parerea mea despre el nu s-a schimbat. Alegerea mea este bazata pe jocul Germaniei. Adversarii diferiti cer abordari diferite si meciul de marti este pentru Marcus Rashford, nu pentru Jack Grealish. Germania joaca cu 3 fundasi centrali cu o linie avansata si incearca sa te sufoce. Paseaza de pe o parte pe alta, duc mingea in lateral, apoi ajung cu mingea in careu", a declarat Wayne Rooney pentru The Times.

Fostul international englez i-a oferit si un sfat lui Gareth Sotuhgate pentru intalnirea de marti. Sa profite de spatiul pe care extremele nemtilor il lasa atunci cand creeaza superioritate in atac.

"Sfatul meu ar fi sa speculam spatiul din spatele extremelor germane cand avanseaza si incearca sa creeze superioritate in atac. Putem sa profitam de spatiul lasat in zona fundasilor centrali, mai ales de lipsa de viteza a lui Mats Hummels", a precizat Wayne Rooney.

