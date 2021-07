A pierdut finala, dar a gasit puterea sa faca un copil sa zambeasca! Gest superb al lui Grealish la finalul meciului 

Englezii nu au reusit sa aduca 'acasa' trofeul mult visat, in ciuda faptului ca au deschis scorul rapid in finala cu Italia, prin Luke Shaw. Golul lui Bonucci i-a readus pe italieni in joc, reusind sa se impuna la loviturile de departajare.

Trei dintre englezi nu au reusit sa transforme loviturile. Rashford a trimis in bara, iar suturile lui Sancho si Saka au fost blocate de Gianluigi Donnarumma, care a adus al doilea titlu european din istorie al nationalei Italiei.

Jack Grealish nu a reusit sa isi ajute echipa cand a fost trimis in teren de Southgate, iar la loviturile de departajare nu s-a aflat pe lista primilor cinci executanti ai selectionerului. Roy Keane l-a criticat pentru ca nu a batut, insa jucatorul lui Aston Villa i-a raspuns rapid, spunand ca si-a exprimat intentia de a executa, insa decizia a apartinut selectionerului.

La finalul meciului, in ciuda dezamagirii, Grealish a gasit puterea de a face fericit un baietel. Fotbalistul urca in tribune cand a trecut unul dintre gardurile separatoare si i-a daruit fanului sau ghetele sale, iar apoi a si facut o poza cu el. La finalul clipului se poate citi fericirea pe chipul micutului, desi Anglia a pierdut finala.

Even after a heartbreaking loss, Grealish has still got time for his fans ????❤️

(via @super_ollyt) pic.twitter.com/rltLFAGDLy