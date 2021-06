Haaland l-a cerut pe Sancho, dar Southgate l-a introdus pe Grealish! Inspiratia selectionerului Angliei a facut ca jucatorul lui Aston Villa sa schimbe meciul

Meciurile de la Euro 2020 se vad la PRO TV si pe VOYO.

Anglia si Germania s-au intalnit in optimile Euro 2020. Meciul a fost urmarit si de Erling Haaland. Atacantul norvegian a postat pe contul oficial de Twitter un mesaj in care ii cere lui Southgate sa il bage in teren pe coechipierul sau de la Dortmund, Jadon Sancho.

"Este timpul sa intre Sancho...", a fost mesajul lui Haaland postat pe Twitter, cand scorul era inca 0-0.

Selectionerul Angliei nu i-a ascultat sfatul starului norvegian si l-a introdus in teren pe Jack Grealish. Decizia tehnicianului a fost una inspirata, avand in vedere ca jucatorul lui Aston Villa a creat faza de la primul gol al lui Sterling si i-a pasat decisiv lui Kane la a doua reusita a meciului. Mijlocasul lui Manchester City a primit complimente si de la fostul international englez, Garry Lineker, care l-a declarat cel mai bun fotbalist al Angliei la acest turneu final.

"Inca un gol pentru Sterling. A fost de departe cel mai bun jucator al Angliei", a fost mesajul postat de Garry Lineker.

Anglia s-a calificat in sferturile Euro 2020, dupa ce a trecut de Germania cu 2-0, si va juca in runda urmatoare cu invingatoarea dintre Suedia si Ucraina.