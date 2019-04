FABULOS! Liverpool si-a prezentat astazi noul echipament, stocul a fost epuizat in timp record! Cum arata noile tricouri

La cateva ore dupa calificarea in semifinalele UEFA Champions League, Liverpool si-a prezentat echipamentul pentru sezonul viitor.

Liverpool a prezentat noul echipament pentru sezonul viitor si a fost aleasa o versiune retro, cu dungi verticale pe partea din fata. Pe guler, pe interior, este si un omagiu adus legendarului Bob Paisley, cel care a castigat 3 Cupe ale Campionilor cu Liverpool, sezonul urmator fiind aniversarea a 100 de ani de la nasterea lui Paisley.

Echipamentul a fost primit cu entuziasm de catre fani, cel mai apreciat fiind cel principal al portarului pe care il va purta Alisson Becker in sezonul viitor. Acesta a avut un succes atat de mare, incat stocul pentru precomenzi a fost epuizat in doar cateva ore!

Este ultimul sezon in care cei de la New Balance sunt producatorul echipamentului lui Liverpool. Clubul englez negociaza atat cu acestia, cat si cu Adidas si Nike pentru un contract urias, in valoare de aproape 1 miliard de euro pe o perioada de 10 ani!

